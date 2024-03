Mafia | sorella Cassarà | ‘ha dato tanto a Palermo | giusto intitolargli parco Villa Trabia’**

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 mar. (Adnkronos) – “Pur essendo un esperto di giardini forse il professor Giuseppe Barbera non tiene conto della storia della nostra città. Effettivamente,ha ricevutoda alcune persone, tra cui mio fratello Ninni. Ma anche da Piersanti Mattarella e Giovanni Falcone. Con tutte le altre vittime di mafia. Non si cambia la storia e noi non abbiamo cambiato la storia. Questa intitolazione è semplicemente un arricchimento. Perché questi giardini storici mantengono la loro storia, aggiungono il ricordo di persone che hannolustro alla città”. Lo ha detto all’Adnkronos Rosalbadel vicequestore Ninni, ucciso da Cosa nostra il 6 agosto del 1985. Ad innescare la polemica è stato un post del docente ...

A Cernusco sul Naviglio la testimonianza della sorella di una vittima di mafia - Una lunga marcia contro la criminalità. E' in programma per martedì 26 marzo 2024 a Cernusco sul Naviglio un'intera mattina dedicata alle scuole inerente la legalità, con una testimonianza toccante. A ...primalamartesana

Bari, faida di mafia al San Paolo: 7 anni di carcere per l'agguato - BARI - Sette anni di reclusione per concorso in lesioni aggravate dal metodo mafioso. È la condanna inflitta al 21enne Francesco Vavalle, giovanissimo pregiudicato del quartiere San Paolo, per l’aggre ...lagazzettadelmezzogiorno

Mafia, 12 nuove vittime innocenti: ecco le loro storie. Libera: «Nomi da non dimenticare» - Il 21 marzo è una data da segnare in rosso sul proprio calendario. Oggi si celebra la «Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie», ...leggo