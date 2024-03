M5s | Conte | ‘in prossimi mesi raddoppieremo gruppi territoriali in Lombardia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 mar.(Adnkronos) – “Oggi a Milano, all?assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, ho toccato con mano il grande entusiasmo e la grande spinta della comunità politica del Movimento. Neida 20 a 40 i nostriin Lombardia, in modo da piantare salde radici città per città e far crescere la partecipazione dal basso e offrire una prospettiva concreta a chi vuole impegnarsi a favore della propria comunità per la sanità, l?ambiente, la qualità della vita”. Lo scrive sui suoi canali social il leader del M5s Giuseppe, che stamane è intervenuto a Milano all’assemblea del Movimento.“Solo con la partecipazione si ferma la cattiva politica di Giorgia Meloni e soci -scrive-. Quella che si gira dall?altra ...