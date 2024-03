Luciano Moggi | “Difficile prendere le parti di Acerbi Ha detto qualcosa che non si poteva dire”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) La vicenda di Francescoe Juan Jesus tiene banco in queste ore in cui è al lavoro la Procura Federale e nel suo intervento a Campi Flegrei Tv l’ex dg tra le altre della Juventus,, ha parlato di quanto accaduto in Inter-Napoli con l’accusa del difensore azzurro al collega nerazzurro di aver proferito parole razziste nei suoi confronti: “leda: secondo le prime ricostruzioni, hache non”. SportFace.