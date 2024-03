Lucchese-Cesena domenica 24 marzo 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 23 marzo 2024) Aspetta a questo punto solo la matematica ildi Toscano per festeggiare un ritorno in serie B atteso un lustro. Lo 0 a 2 contro la Vis Pesaro è l’undicesimo successo esterno di una stagione da autentico dominatore, con 25 vittorie su 32 gare e appena 2 sconfitte in tutto. Manca pochissimo alla festa e la sfida odierna InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lucchese-Cesena, il pronostico di Serie C: sì al Multigoal, chicca sugli ospiti - Con 70 gol fatti e 17 subiti, il Cesena ha letteralmente ammazzato la concorrenza nel Girone B di Serie C. I romagnoli sono a un passo dalla promozione ...footballnews24

Il Cesena in terra toscana. La Lucchese affila le armi - Il centrocampista Astrologo: "Rispetto per la capolista, ma non la temiamo". Oggi alle 17.30 la rivale Torres scenderà in campo contro la Vis Pesaro.ilrestodelcarlino

Il programma. Sestri alla prova Gubbio. Poi Recanatese-Ancona - Serie C girone B, trentatreesima giornata Sestri Levante-Gubbio (giocata ieri) Perugia-Pineto (oggi alle 17,30) Pescara-Pontedera (oggi alle 17,30) Recanatese-Ancona (oggi alle 17,30) Spal-Car ...msn