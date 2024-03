Lucca | arrestato 19enne scassinatore seriale di negozi

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 - Infrangeva le vetrine degli esercizi commerciali in orario di chiusura e si impossessava del fondo cassa e di tutti i dispositivi elettronici che erano all'interno.Gli agenti volanti della Questura dihannoun cittadino albanese di 19 anni, pregiudicato, accusato di reati contro il patrimonio, a causa di numerosi furti, e colpito da un ordine di carcerazione emesso del Tribunale di Genova lo scorso 19 marzo. A seguito di ricerche nelle banche dati e attività info investigativa sul territorio, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il giovane nei pressi della stazione ferroviaria nonostante avesse provato a travisare il proprio aspetto indossando un cappuccio. Il modus operandi dell', secondo le accuse, risultava essere sempre lo stesso. Tra i colpi messi a segno, ...

