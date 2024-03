Loria e D’Alessandro farmacisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) I giocatori del Pisa si trasformano in "" per un giorno. Ieri infatti il portiere Leonardoe l’ala Marcosi sono concessi a tifosi e clienti della Farmacia Comunale 3 di via Battelli per una sessione di foto e autografi. Tra sorrisi, firme e pacche sulle spalle, i giocatori si sono lasciati andare a un piccolo bagno di folla. C’è chi è venuto apposta come abitante del quartiere e chi si è ritrovato, senza saperlo, i suoi beniamini in farmacia, come una vera e propria sorpresa. Tra i tanti tifosi presenti in via Battelli c’è anche una storia molto particolare. Andrea Di Lupo, 56 anni, ha ricevuto infatti in dono una maglietta speciale. Ambasciatore l’ex giocatore nerazzurro Alessandro Andreini, autore di una tripletta in Coppa Italia al Livorno nel 1997. "Sono un grande amico di Andreini, è stato mio ...