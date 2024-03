L' ordine del Cremlino ai media russi | Seguire la pista ucraina

Convocazione dell’ Assemblea Il bilancio sarà proposto all’esame dell’ Assemblea il 28 marzo 2024 alle ore 9:30 presso Ente Mutuo Cesare Pozzo via San Gregorio 46 Milano . I Giornalisti presenti ... (ilgiornaleditalia)

Ottanta anni fa l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. Il comunicato che annunciò l'uccisione di 335 persone come rappresaglia per l'attentato di via Rasella fu diffuso il giorno dopo l'eccidio: ... (fanpage)