Longhi | «Inter | dati segni di stanchezza Mancata una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) L’ha chiuso con una sconfitta ai rigori e un pareggio il suo percorso alla sosta per le nazionali, anche per via di tanti infortuni., a Radio Sportiva, prova a dare una motivazione dell’appannamento. CALO FISIOLOGICO – Brunovede energie in riserva per la capolista: «L’ha datodinelle ultime partite. Sia col Napoli, sia con l’Atlético Madrid, sia col Bologna sia col Genoa nel finale ha perso la compattezza, fermo restando che resta una squadra forte. Il campionato è andato in letargo con questo +14 per l’, ora vediamo che altro sperimenterà Luciano Spalletti in questa tournée in America».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...