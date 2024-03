Longhi | «Acerbi | padronanza Inter e Italia Rischio voragine senza!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Si attende ancora il verdetto della Giustizia Sportiva ma ildi dover ‘salutare’ Francescoresta vivo, sia per l’che per la Nazionalena. Sull’argomento si pronuncia Brunonella trasmissione di Radio Sportiva.– Cosa accadrebbe all’, ma anche all’di Luciano Spalletti, se dovesse restareFrancesco? Cerca di spiegarlo Bruno, che analizza la situazione azzurra dopo l’amichevole contro il Venezuela: «Spalletti cerca i giocatori migliori, ruolo per ruolo, attingendo al campionato, basandosi anche su quello che il campionato sta dicendo e poi mettendoci le proprie idee. Io non penso che siamo messi così male. In attesa della ...