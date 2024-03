ll coleottero «mangiaboschi»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 23 marzo 2024) Un tipo di, il bostrico, sta distruggendo vaste aree di alberi nelle Alpi orientali. E a facilitargli il compito sono i cambiamenti climatici. Ma fermarlo si può, riducendo le emissioni di C02 e puntando su altre specie vegetali. Chi andrà in vacanza nelle Alpi orientali, Dolomiti incluse, non potrà non farci caso. E non sarà un bel vedere. Quel tappeto verde formato dai boschi che ricopre le montagne apparirà interrotto in più punti da vaste zone di abeti morti. La causa di questo scempio? Una prima risposta dovrebbe mettere sotto accusa il «bostrico tipografo» (Ips typographus), unchiamato così perché le gallerie che scava sotto la corteccia degli abeti formano curiosi e caratteristici «disegni». Ma la risposta più approfondita chiama in causa l’uomo che ha rotto l’equilibrio naturale dei boschi, di cui il bostrico è solo uno ...