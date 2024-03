LIVE – Trento-Sassari 0-0 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilindi, sfida valida come 24^ giornata dellaA1di. La vittoria contro Pesaro aveva illuso la formazione di coach Galbiati, che ha successivamente perso contro Brindisi, incappando quindi nell’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite, un ruolino di marcia che ha fatto crollare la Dolomiti Energia all’undicesimo posto a quota 22 punti, alla pari proprio con gli avversari odierni. Il Banco di Sardegna, infatti, ha raccolto tre vittorie di fila, migliorando decisamente la propria classifica. Nonostante il momento di forma opposto, infatti, entrambe le squadre sono in piena corsa per un posto nei playoff, e questo testa a testa potrebbe già dire molto in tal senso. La palla a due è fissata alle ore ...