LIVE Superbike | GP Catalogna 2024 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 di Sbk. 11.20 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14.00 per-1! 11.18 Giro davvero strepitoso di Razgatlioglu che con 1.39.489 si prende la pole, secondo Bulega staccato di un solo decimo, terzo Iannone con tre decimi di distacco. Notte fonda per Bautista con l’undicesimo posto e per Rea solo tredicesimo. In difficoltà anche Bassani e Rinaldi. Van der Mark si trova a 4 decimi dal compagno di squadra in BMW. 11.16 Si conclude la Superpole, ecco la griglia di partenza di-1: 1 54 RAZGATLIOGLU BMW 1’39.489 -0.100 +0.137 +0.325 1’39.966 3262 11 BULEGA Ducati 1’39.591 +0.102 +0.010 +0.139 +0.222 1’39.883 3193 29 IANNONE Ducati 1’39.799 +0.310 +0.113 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14.00 per gara -1! 11.18 Giro davvero strepitoso di Razgatlioglu che con 1.39.489 si prende la pole , ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.20 Grazie per averci seguito e appuntamento Alle 14.00 per gara -1! 11.18 Giro davvero strepitoso di Razgatlioglu che con 1.39.489 ... (oasport)

SBK, LIVE Gara 1 Superbike Barcellona: la diretta giro per giro - SBK: Sarà una Gara 1 infuocata quella al via alle ore 14, con Bulega e Iannone che andranno a caccia del poleman Toprak partendo dalla prima fila, mentre Bautista e Rea dovranno risalire dall’11° e da ...gpone

Amichevoli in Diretta su Mediaset: Francia vs Germania e Spagna vs Brasile su Canale 20 - Amichevoli in Diretta su Mediaset: Francia vs Germania e Spagna vs Brasile su Canale 20, Il grande calcio internazionale torna sulle Reti Mediaset. Da sabato 23 a martedì 26 marzo, il canale 20 propon ...digital-news

LIVE MotoGP Portimao, qualifiche e pole oggi in diretta: Vinales il più veloce nelle FP3 - Alle ore 11:45 si terranno le Qualifiche della MotoGP del Portogallo. Dureranno 40 minuti, termine previsto per le ore 12:25. La trasmissione sarà anche in chiaro, su TV8. Streaming su tv8.it.fanpage