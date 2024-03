LIVE Superbike | GP Catalogna 2024 in DIRETTA | tra poco il via della Superpole!

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 Tra circa venti minuti ci sarà l’aperturapit-lane. 10.40 Buongiorno e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale, GP, Bulega sfida Bautista. Nicolò Bulega, in sella alla sua Ducati Aruba.it, si è imposto nelle sessioni di prove liberesul circuito spagnolo di Montmelò. Il debuttante del team di Borgo Panigale ha ottenuto il miglior tempo complessivo con 1’40?907 durante la seconda sessione di prove libere (FP2). Alvaro Bautista, attuale campione del mondo, ...

Su Sky e in streaming su NOW sta per iniziare la Grande stagione dei motori , che per i prossimi 9 mesi accompagnerà gli appassionati e i tifosi sui circuiti più belli, dalle piste che hanno fatto la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike , GP Catalogna 2024 , Bulega sfida Bautista. Nicolò Bulega, in sella alla ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike , GP Catalogna 2024 , Bulega sfida Bautista. Nicolò Bulega , in sella alla ... (oasport)

Diretta qualifiche - MotoGP 2014 - Cronaca in diretta delle qualifiche ufficiali MotoGP del Gran Premio di Catalogna al Montmelò. Seguite in tempo reale i tempi fatti registrare da Marc Marquez, Valentino Rossi, Dani ...insella

SBK, Superbike Barcellona: gli orari in tv su Sky, Now e TV8 - SBK: Le derivate arrivano in Europa per il secondo round stagionale: ecco tutti gli orari del weekend catalano in diretta sulla pay-tv e in differita in chiaro sul digitale ...gpone

LIVE Superbike, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: gli italiani cercano conferme tra Superpole e gara-1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della Superbike, GP Catalogna 2024, Bulega sfida Bautista. Nicolò Bulega, in sella alla su ...oasport