LIVE Superbike | GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Razgatlioglu vince gara-1 beffando Bulega Gran rimonta di Bautista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 14.41 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 14.40, che nell’ultimo giro supera uncon gomme finite dopo unde dominio, stesso discorso per Iannone che perde il podio a favore diautore di una straordinaria. Si segnalano anche le ottime prestazione di Locatelli quinto e Petrucci settimo. Le rimonte di Bassani e Rinaldi si chiudono al decimo e undicesimo posto. 14.37 Ecco l’ordine di arrivo: 1 54BMW LEAD LEAD 1’44.356 1’41.7292 11Ducati 0.868 +0.868 1’45.924 1’41.545 3 1Ducati 5.338 +4.470 1’44.907 1’42.1874 29 IANNONE Ducati ...