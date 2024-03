LIVE Superbike | GP Catalogna 2024 in DIRETTA | giro strepitoso di Razgatlioglu | segue Bulega

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Al secondo settore Iannone accusa un decimo di svantaggio. 11.13 Iannone accende un primo casco rosso, 21 millesimi dal primo posto. 11.12 Il campione del mondo Bautista, si trova solamente ottavo al momento con un tempo di 1.40.376 11.11 I primi cinque al momento: 1 54BMW 1’39.489 PIT IN 3262 11Ducati 1’39.740 +0.251 2’57.054 314 318 3 14 LOWES Ducati 1’39.988 +0.499 PIT IN 3194 29 IANNONE Ducati 1’40.110 +0.621 PIT OUT 107 322 5 22 LOWES Kawasaki 1’40.116 +0.627 PIT IN 320 11.10 La situazione degli italiani: 4 Iannone, 7 Petrucci, 9 Locatelli, 15 Rinaldi, 19 Bassani. 11.09 Sono solo tre i piloti sotto i 1.40?,e Lowes. 11.08 Gran tempo anche per Lowes che porta la sua Ducati al terzo posto con ...

