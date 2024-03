LIVE Snowboardcross | St Anne 2024 in DIRETTA | partono gli ottavi maschili | attesa per Michela Moioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:11 Bolton taglia il traguardo in solitaria, sarà fotofinish per gli altri 17:10 Siamo arrivati alla quarta batteria 1/8 Final – Heat 4Started RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 4 BOLTON Cameron AUS 29 LE BLE JAQUES Leo FRA 20 TOMAS Julien 13 VEDDER Jake 17:09 Niente da fare per Visintin che si arrende a due giganti come Dusek ed Haemmerle. L’azzurro chiude terzo. 1/8 Final – Heat 3 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 1 5 DUSEK Jakob AUT 2 1 1 2 12 HAEMMERLE Alessandro AUT 1 2 2 3 21 VISINTIN Omar ITA 4 3 3 4 28 PACHNER Lukas AUT 3 4 4 17:07 Confermato l’ordine di arrivo. Adesso è il momento di Omar Visintin, impegnato in una batteria complessa. 1/8 Final – Heat 3 RANK BIB NAME NAT INTER ...