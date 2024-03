LIVE Sinner-Vavassori 6-3 | 6-4 | ATP Miami in DIRETTA | un break per set e n 3 del mondo al terzo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:45b.6-3, 6-4! Prima vincente, in sicurezza con duetotali l’altoatesino elimina l’amico piemontese. 40-30 Resta in campo il dritto deviato dal nastro, a sventaglio del piemontese. 40-15 Ottima risposta, della disperazione di dritto di. 40-0 Servizio e schiaffo al volo. 30-0 Risposta aggressiva larga del piemontese. 15-0 Seconda di servizio su cuiprova a rispondere profondo di rovescio.però gioca di nuovo un dritto a un’altra velocità e quasi sulla riga. 5-4 Ace (7°). 40-15 Colpisce vincente di dritto in avanzamento. 30-15 Ace (6°). 15-15 Risposta veloce didi rovescio. 15-0 ...