LIVE Sinner-Vavassori 3-2 | ATP Miami in DIRETTA | si riprende a giocare

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:47 Giocatori in campo! 21:46 Pomeriggio diche ha visto “svuotarsi” l’ottavo di finale proprio di. Stanno concludendo il loro 3° set Michelsen e Griekspoor, prossimi avversari di chi uscirà dal derby, mentre sono usciti di scena Frances Tiafoe e Tommy Paul, quest’ultimo per via di un infortunio alla caviglia. Agli ottavi ci andrà uno tra Martin Damm e Chris O’Connell. 21:41 Partita che aveva offerto spunti interessanti, con le variazioni e l’imprevedibilità diche avevano portato due volte a 30 sul servizio di. La prima chance dell’altoatesino era arrivata proprio quando il match è stato interrotto, sul 3-2 in suo favore ormai 22 ore fa. 21:37 Seyboth Wild elimina Taylor Fritz, nettamente con lo score di 6-3, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:05 Si gioca su tutti i campi, meno che sul Centrale di Miami . La partita non inizia perché l’arbitro ravvede che la superficie sia troppo “pericolosa”. ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Vavassori , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Riprende dal punteggio di 3-2 in favore di Sinner il match ... (sportface)

Sinner-Vavassori all'ATP Miami, il risultato in diretta LIVE della partita - Si riparte a Miami con il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori. Dopo la sospensione per pioggia nella giornata di venerdì, i due italiani stanno per scendere di nuovo in campo sul ...sport.sky

Sinner-Vavassori diretta Masters 1000 Miami: si riparte dopo la pioggia, 3-2 - Nuova giornata di rinvii in quella che è la tipicamente soleggiata Miami. Così non è e dopo la nebulosa giornata di ieri, in cui l’unico match concluso nel circuito ATP è quello tra Machac e Rublev. I ...informazione

Sinner – Vavassori, a Miami si gioca dopo la pioggia: il derby italiano in diretta - Giovedì 14/3 Venerdì 15/3 Sabato 16/3 Domenica 17/3 Martedì 19/3 Mercoledì 20/3 Giovedì 21/3 Venerdì 22/3 Sabato 23/3 Domenica 24/3 Lunedì 25/3 Martedì 26/3 Mercoledì 27/3 Giovedì 28/3 Venerdì 29/3 Sa ...repubblica