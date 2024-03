LIVE Sinner-Vavassori 3-2 | ATP Miami in DIRETTA | gioco interrotto | righe scivolose

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:19 Anche Tsitsipas e Shapovalov sono fermi, sull’1-2 e servizio per il canadese. 00:16 Ilnon è ancora sospeso ufficialmente, perché i giocatori sono ancora in campo. Certo che, a giudicare dal cielo, non buone notizie sono previste. Si potrebbe ripartire tra qualche istante, supervisor in campo a visionare lo stato delle cose. Si procede ad asciugare lecon asciugamani. Gocce di pioggia sul Centrale di. 40-40 Beh, scambio abbastanza lungo, non a tutta velocità, in teoria il terreno di. Sbaglia però di rovescio. Seconda, aiuto Andrea! 30-40 Infila, dopo una smorzata non venuta bene. Chiude passando in lungolinea. 30-30 ACE SPORCO DI SECONDA. Kick altissimo di ...