LIVE Sinner-Vavassori 0-0 | ATP Miami in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAterza seconda 15-15 Non incide con la risposta di dritto sulla seconda il piemontese, che scentra l’inside in. 0-15 Risposta aggressiva, si presenta a retee chiude con la solida volèe di dritto. Jannikal servizio. 23:48 Si provano i servizi, inizia la partita! L’azzurro più vincente di tutti i tempi ha conquistato a, FL i primi “allori” della carriera, seppur non alzando trofei. Ha giocato due finali, nel 2021 e nel 2023 e fece capire che sarebbe finito a fare cose. 23:45 Jannikha un record pressoché perfetto contro giocatori italiani. Degli incontri fin qui disputati contro avversari del Bel Paese ha perso solo da Salvatore Caruso. 23:44 I giocatori parlano tranquilli prima di varcare le soglie dell’Hard Rock ...