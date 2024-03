LIVE Sci alpino | Discesa Saalbach 2024 in DIRETTA | Nicol Delago stupisce ed è seconda! Colpo doppio per Huetter

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 12.14!! Favolosa gara dell’azzurra che taglia il traguardo a 49 centesimi di distacco e rovina, in parte, la festa austriaca 12.14 Dopo cinque settoriha 48 centesimi di ritardo. 12.13 L’azzurra ha 54 centesimi di ritardo dopo tre settori. 12.13 Partita. 12.12 Anche qualoravenisse battuta, l’austriaca potrebbe ugualmente vincere la coppa di specialità: Gut-Behrami al momento è tredicesima e rischia di non andare a punti. 12.12 Queste le prossime atlete a partire: 171996 ITA 18 STUHEC Ilka 1990 SLO 19 LEDECKA Ester 1995 CZE 20 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 21 OLIVIER Victoria 2004 AUT 12.12 Dodicesima posizione per Nufer, ...