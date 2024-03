LIVE Sci alpino | Discesa Saalbach 2024 in DIRETTA | Ager sogna in grande grazie ad un vento sempre maggiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 12.03 Luce verde di 35 centesimi ad un settore dal termine. 12.03 Dopo quattro settori l’austriaca ha solamente 9 centesimi di ritardo quando si entra nella parte tecnica. 12.02 Huetter limita a 3 decimi il ritardo dopo due settori. 12.02 Partita Cornelia Huetter 12.01 Nona posizione per Bassino, che taglia il traguardo a 1 secondo e 52 centesimi dall’austriaca. 12.01 A quattro settori dal termine Bassino ha 1.53 di ritardo da. 12.00 L’azzurra aveva contenuto a 4 centesimi il ritardo nel primo settore ma ha poi perso 8 decimi nel secondo intertempo. 12.00 Partita Marta Bassino! 11.59 Per vincere la coppa di specialità ora Gut-Behrami basta arrivare nelle quindici. 11.59 Seconda Venier!! L’austriaca paga 12 centesimi dalla connazionale. 11.59 Quinto settore favoloso ...