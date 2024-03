LIVE Pattinaggio di figura | Mondiali 2024 in DIRETTA | IMMENSI GUIGNARD FABBRI! Più forti della sfortuna | sono di bronzo!

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO MASCHILE DEIDIARTISTICO DALLE 23.00 21.59: L’appuntamento è tra un’ora per un’altra gara di altissimollo, l’individuale maschile con due azzurri a caccia di un risultato di prestigio. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.58: Questa la classifica finale delle coppie di danza al Mondiale di Montreal: 1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 133.17 75.25 57.92 9.68 9.71 9.57 0.00 #20 2 Madison CHOCK / Evan BATES USA 132.12 73.76 58.36 9.79 9.75 9.64 0.00 #18 3 Charlene/ MarcoITA 129.00 71.58 57.42 9.57 9.57 9.57 0.00 #19 4 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 126.32 70.68 55.64 9.39 9.39 9.04 0.00 #17 5 Marjorie LAJOIE / Zachary ...

LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2024 in DIRETTA: Guignard-Fabbri si giocano il podio dalle 18.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

Pattinaggio Repond quinta ai Mondiali - Kimmy Repond è stata autrice di una rimonta ai Mondiali di Pattinaggio artistico di Montréal, chiudendo al quinto posto dopo il programma libero con un totale di 196,02 punti.bluewin.ch

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: è tris d’oro per Sakamoto! Niente rimonta per Joos: è ventesima - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport