LIVE Pattinaggio di figura | Mondiali 2024 in DIRETTA | cresce l’attesa per Guignard-Fabbri | a caccia del secondo podio consecutivo

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO MASCHILE DEIDIARTISTICO DALLE 23.00 20.41: E’ il momento della ambiziosa coppia lituana Allison Reed / Saulius Ambrulevicius, sesta dopo la Rhythm Dance. Binomio esperto: 28 anni lei, di Kalamazoo (Stati Uniti) e 30 anni lui di Kaunas. Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer. Sono stati 11mi agli Europei 2020, 15mi aidi Stoccolma, ottavi all’Europeo 2022 di Tallinn. Non hanno potuto partecipare ai Giochi di Pechino per questione di nazionalità ma sono stati decimi aidi Montpellier nel 2022. Lo scorso anno sono stati quarti agli Europei e settimi al Mondiale di Saitama, splendido bronzo ...

Pattinaggio Repond quinta ai Mondiali - Kimmy Repond è stata autrice di una rimonta ai Mondiali di Pattinaggio artistico di Montréal, chiudendo al quinto posto dopo il programma libero con un totale di 196,02 punti.

