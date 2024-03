LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | niente rimonta per Joos | è nella top 20! Battaglia aperta per l’oro

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.32: Riscatta la brutta prova dell’Europeo con una prestazione di ottimollo. Pochi errori e nemmeno troppo marcati per la polacca che potrebbe puntare in alto 0.31: Bene la combinazione Triplo Rittberger+Doppio Axel, atterraggio non perfetto sulla conbinazione Triplo Salchow+Doppio Toeloop, bene il Doppio Axel 0.30: Bene la combinazione Triplo Lutz+Euler+Triplo Flip, Bene il Triplo Rittberger, qualche problema sul Triplo Toeloop, bene il Triplo Salchow 0.28: Scende sul ghiaccio ora la polacca Ekaterina Kurakova, 21 anni, nata a Mosca e di stanza a Torun, 14ma dopo lo short program. E’ allenata da Angelina Turenko e Brian Orser tra Milano e Toronto. E’ stata decima all’Europeo 2020, quinta a Tallinn nel 2022, 12ma ai Giochi di Pechino e 13ma aidi Montpellier. Lo ...

mondiali di Pattinaggio di figura, Memola sesto nell'individuale dopo il corto - Due convincenti prestazioni per i pattinatori italiani impegnati nel programma corto dei Campionati Mondiali 2024 di Pattinaggio di figura.di scena a Montre'al.sportmediaset.mediaset