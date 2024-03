LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | è tris d’oro per Sakamoto! Niente rimonta per Joos | è ventesima

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.02: per questa notte è tutto, appuntamento a domani per le ultime due sessioni di gare deidi Sydney. Grazie per averci seguito e buonanotte! 3.00: Questa la classifica finale della gara femminile; 1 KaoriJPN 149.67 75.08 74.59 9.29 9.29 9.36 0.00 #21 2 Isabeau LEVITO USA 138.43 68.04 70.39 8.79 8.89 8.68 0.00 #22 3 Chaeyeon KIM KOR 136.68 72.81 63.87 7.96 7.89 8.07 0.00 #19 4 Kimmy REPOND SUI 133.38 70.15 63.23 7.86 8.00 7.82 0.00 #13 5 Mone CHIBA JPN 132.82 69.38 63.44 7.93 7.79 8.04 0.00 #8 6 Hana YOSHIDA JPN 130.37 68.17 63.20 7.82 7.71 8.14 1.00 #18 7 Anastasiia GUBANOVA GEO 123.76 62.83 60.93 7.64 7.61 7.57 0.00 #4 8 Loena HENDRICKX BEL 123.27 54.87 69.40 8.71 8.64 8.64 1.00 #23 9 Livia KAISER SUI 123.19 65.23 57.96 7.14 7.21 7.36 0.00 #14 10 ...

22.56: Benissimo poi anche una ritrovata Haein Lee, sul gradino più basso del podio con 73.55 (40.30+33.35). Da menzionare anche le connazionali Young You e ... (oasport)

0.32: Riscatta la brutta prova dell'Europeo con una prestazione di ottimo LIVE llo. Pochi errori e nemmeno troppo marcati per la polacca che potrebbe puntare ... (oasport)

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: incertezza nel libero femminile. Joos per risalire - Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per Guignard-Fabbri! Manni-Roethlisberger non superano il taglio della Rhythm Dance - Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbri strabiliano ai Mondiali! In lotta per la vittoria dopo la rhythm dance - Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno regalato grandissimo spettacolo nella rhythm dance dei Mondiali 2024 di Pattinaggio artistico, concludendo il primo segmento di gara al secondo posto con il punt ...informazione