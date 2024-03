LIVE Paolini-Volynets 7-6 | 4-5 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | slitta l’orario della ripresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Non arrivano buone notizie da. Sull’Hard Rock Stadium si abbatte imperterrita la pioggia. Gli organizzatori sono stati costretti a posticipare l’inizio del gioco alle 13.00 locali, le 18.00 italiane. Vedremo se si riuscirà a prendere per quell’ora, anche se le previsioni meteorologiche non lasciano presagire nulla di buono. Update as of 11:30 AM! pic.twitter.com/zkyY0Iibni —Open (@Open) March 23,16.38 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale del match tra Jasminee Katie. 05.36 Il match trariprenderà oggi (sabato 23 marzo) alle ...