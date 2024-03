LIVE Paolini-Volynets 7-6 | 4-5 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurra serve per rimanere nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Gioco: prima ad uscire vincente per l’americana, che per la prima volta in questo set è avanti nel punteggio. 40-15 Accelerazione senza troppo senso da parte di, che ha tentato un colpo disperato per uscire dallo scambio. 30-15 Superbo rovescio lungolinea del, che si era costruita la possibilità di spingere con il colpo precedente in diagonale. 30-0 Vola via la risposta di. 15-0 Uno-due per la statunitense, che in questo momento sta giocando benissimo. 4-4 Break: bravissima l’americana da fondo campo a trovare ottimi angoli e a chiudere con un pregevole rovescio lungolinea 30-40 Prima vincente per l’italiana, che annulla la prima palla break. 15-40 Brutta scelta da parte di ...