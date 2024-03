LIVE Musetti-Safiullin | ATP Miami 2024 in DIRETTA | piove in Florida | non si gioca prima delle 18 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Aggiornamento degli ultimi minuti. L’organizzazione del torneo ha infatti dichiarato che non si giocherà13.30 ora locale, le 18.30 in Italia. Speriamo che si possa trattare dell’ultimo rinvio. 17.15 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alladi, match valevole per il secondo turno dell’edizionedell’ATP Masters 1000 di(Stati Uniti). A causa di una perturbazione piovosa che si sta accanendo dalla giornata di ieri sulla città della, il programma giornaliero non è ancora iniziato. La situazione non dovrebbe migliorare a breve, OA Sport vi fornirà informazioni man mano che le vicende ...