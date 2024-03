LIVE Musetti-Safiullin | ATP Miami 2024 in DIRETTA | esordio complicato | il russo si esalta sul cemento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il secondo turno dell’edizionedell’ATP Masters 1000 di(Stati Uniti).nel torneo floridiano non semplice per il carrarino, opposto a un giocatore decisamente ostico su questi campi come il. In palio l’accesso al terzo turno e un probabile incrocio con Ben Shelton ai sedicesimi di finale. E’ stata una settimana piuttosto movimentata per Lorenzo. Il giovane azzurro, infatti, è diventato papà venerdì scorso, evento che sicuramente avrà portato al settimo cielo il carrarino. Dal punto di vista agonistico, invece, ...