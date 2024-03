LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | è corpo a corpo tra Bagnaia e Marquez!

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 Scende a 9 decimi il vantaggio dinei confronti di un pimpante Vinales. -7 SORPASSO RUVIDISSIMO! Martin infilaall’interno con una vera sportellata e si prende di forza il terzo posto. -7ha un secondo di vantaggio su Vinales, poi Marc, Martin, Miller, Bastianini, Acosta, Aleix Espargarò, Quartararo e Raul Fernandez. -8 Che fatica per Bastianini nelle Sprint Race. Gli manca proprio esplosività. -8RISCHIA DI CADERE! La moto scrolla in frenata, si salva dopo una paurosa scodata. Vinales ringrazia e si prende la seconda posizione. -8si porta a mezzo secondo da, portandosi dietro anche Vinales e Martin. -9 Finisce a terra anche Di ...

La MotoGP sbarca a Portimao, in Portogallo , per il secondo appuntamento del motomondiale 2024. Nel fine settimana tra il 22 e il 24 marzo, i ventidue piloti in griglia si sfideranno per vincere e ... (sportface)

MotoGP in Portogallo, la Sprint Race in diretta LIVE da Portimao - È Enea Bastianini a conquistare la pole position nelle qualifiche a Portimao in 1:37.706. Il rider Ducati, alla 2^ pole in top class 581 giorni dopo la prima in Austria… Leggi ...informazione

DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2024 LIVE: risultati Sprint Race in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint del Gran Premio del Portogallo 2024, valevole come secondo appuntamento stagional ...oasport

