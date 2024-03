LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Bastianini sfida Martin nella Sprint Race alle 16 00

Leggi tutta la notizia su oasport

15.33 È stata la pandemia a far risorgere il Gran Premio del, stavolta nell'autodromo edificato sulle coste dell'Oceano Atlantico, impostosi all'attenzione globale grazie ai suoi saliscendi. Dal 2020 in poi Portimao non ha più mancato l'appello con il Mondiale, prendendosi il lusso di organizzare due GP nel 2021, uno in primavera e l'altro in autunno. 15.31 Il GP dinasce nel 1987 come escamotage per raddoppiare le gare in Spagna. Infatti si corre a Jarama, ovveroporte di Madrid! Il "trucco" viene ripetuto nel 1988, ma stavolta apponendo l'etichetta su Jerez de la Frontera. Il primo vero GP in terra lusitana si tiene nel 2000 all'Estoril. Questo resta il palcoscenico del GP sino al ...