LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Bagnaia deve cambiare passo Alle 11 10 le FP2 | poi le qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere e ledel Gran Premio dela Portimao. Il venerdì ci ha consegnato una Ducati a due facce: un Enea Bastianini formidabile nelle pre-che ha messo in riga tutti e un Francescoancora in difficoltà come spesso accade al venerdì. Il due volte campione del mondo si è però dichiarato soddisfatto per aver tratto delle indicazioni importanti e ha assicurato di poter essere competitivo sin da subito sul giro secco. Tra le Ducati ha mostrato dei progressi anche Marco Bezzecchi dopo un weekend difficile a Lusail: il feeling con la moto è sembrato crescere. Anche le KTM appaiono ...