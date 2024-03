LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | alle 11 10 le FP2 | Bagnaia per risalire dopo un venerdì non semplice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Pecco ha comunque dichiarato di essere fiducioso di aver trovato la strada giusta per essere veloce sin da subito oggi: Bastianini durante le pre-qualifiche è stato molto competitivo, quindi la moto dovrebbe essere performante anche per il due volte campione del mondo. 10.38 Sarà una giornata molto intensa come ogni sabato che vedrà anche la Sprint Race16.00. Di conseguenza fondamentale una risalita da parte diche, come sovente accade, fa fatica al. 10.34 Programma che comincerà con la sessione libera di prove11.10 e proseguirà11.50 con il Q1 e12.10 con il Q2 che determinerà il pole-man di oggi. 10.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...