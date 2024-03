LIVE – Mattia Faraoni vs K-Jee | Kickboxing DIRETTA

(Di sabato 23 marzo 2024)contro K-Jee in. Tutto pronto per il ritorno sul ring del kickboxer romano, pronto a sfidare il giapponese nella serata di oggi, sabato 23 marzo, nella cornice del Casinò di Campione d’Italia. L’evento inizia alle 19:00 con l’undercard, ma per vedere all’operasarà necessario attendere almeno le 23:00. Si tratta dell’incontro più difficile e importante della carriera di, che in passato ha anche vinto la cintura italiana dei massimi leggeri di pugilato, ma che ha ormai da tempo deciso di dare priorità alla. Dopo la vittoria su Bogdan Stoica, il fighter romano ha visto spalancare una nuova opportunità prestigiosa e questo match potrebbe essere un lasciapassare per un appuntamento ancora più affascinante. K-Jee è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Settimo posto per l’americano Bryce Bennett (+2.26). Ora Dominik Paris. 11.49: Sarrazin alza il piede proprio all’ultimo settore. Il francese era ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 Florian Schieder è ottimo in vetta con 15 centesimi di vantaggio su Casse . Nel tratto più tecnico lascia 3 decimi sulla neve, quindi nel settore ... (oasport)

Palermo Classica Piano Event. Appuntamento all’Auditorium San Mattia ai Crociferi - Nuovo grande appuntamento per la stagione invernale dei concerti di Palermo Classica domenica 24 marzo alle ore 19:15. Si esibirà la pianista greco-tedesca Danae Dörken, appartenente all’élite degli ...livesicilia

LIVE Sci alpino, SuperG maschile Saalbach 2024 in DIRETTA: Rogentin vince grazie al pettorale. A Odermatt la coppetta, 6° Paris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUEPRG FEMMINILE DI SAALBACH DALLE 10.00 12.31 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille a tutti per averci ...oasport

LIVE Civitanova-Trento 3-2, Champions League volley 2024 in DIRETTA: sconfitta ininfluente per l’Itas che vola in finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lube Cucine Civitanova e Itas Trentino, gara di ritorno delle s ...oasport