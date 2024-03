LIVE Magnesi-Rikiishi | Silver WBC superpiuma in DIRETTA | l’azzurro va KO all’ultimo round dopo un match dominato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.27 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo. 00.24avevafino al decimo, l’undicesimo scambia a viso aperto perdendo tutte le forze, l’ultimoil giapponese carica a testa bassa mandando tre volte a terra il campione italiano che continuava a non mollare.da fermarela seconda caduta, per fortuna il pugile italiano sembra stare bene. 00.21 Ultimodrammatico, il giapponese all’arma bianca addosso all’italiano cheun paio di colpi doveva essere fermato, arbitro che è intervenuto troppo tardi. Finisce il, va koche viene fermato ...