LIVE Magnesi-Rikiishi | Silver WBC superpiuma in DIRETTA | avvio aggressivo del pugile italiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Gancio destro diJab diScambi violentissimi tra i due pugili. Destro a vuoto di. Inizia il secondo round! Finisce il primo round. Destro dentro di. Jab diancora un grande colpo al volto. Ancoracon un montante. Gancio destro a segno di. Doppio colpo dial volto Jab diGancio destro diSubitodi. Inizia il primo round! 23.28 Inni nazionali in corso. 23.25 Entra sul ring il. 23.22 Entra ...

21.50 Buonasera e benvenuti alla super sfida di boxe tra Magnesi e Rikiishi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... (oasport)

22.10 Inizia il match tra Metonyekpon vs Petrov. 22.05 Ci saranno due match prima del main event. 22.00 14-1-0 il record di Rikiishi. 21.55 Magnesi ha un ... (oasport)

23.18 Presentazione dei due pugili. 23.12 Alessia Vitanza vince il titolo pesi piuma femminile. 22.45 Tra poco il match per il titolo femminile piuma, tra ... (oasport)

