LIVE Italia-Svizzera | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre si giocano una storica semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:55 Questa vittoria è il giusto premio per una squadra che è ormai al top del mondo e che ha tutte le possibilità per salire sul podio iridato. Le azzurre ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:24 ancoraAAAAA! mano rubata da un punto per l’Italia, si mette benissimo per i colori azzurri! 17:22 NON SBAGLIA PIU’ UN COLPO! Constantini sfrutta una ... (oasport)