LIVE Italia-Svizzera 2-2 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | mano nulla nel sesto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASETTIMO END 22.43 Sic stantibus rebus l’avrebbe il martello negli end pari. 22.42 Non sbaglia la bocciata Alina Paetz.nelend. 22.42 Hit and roll per Constantini, che sceglie di portarsi esattamente dal lato opposto di casa. 22.41 Boccia a sua volta la. 22.40 Hit and roll per l’, che si riporta verso il lato destro della casa. 22.39 Bocciata anche per Tirinzoni. 22.39 Bocciata per l’. In questo momento si aprono due possibilità:oppure un singolo punto per le elvetiche. 22.39 Hit and roll giocato da Tirinzoni, che si riporta verso il centro. 22.38 Boccia a sua volta Mathis. 22.37 ‘Hit and roll’ per ...