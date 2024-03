LIVE Italia-Giappone 5-7 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre accorciano le distante dopo 7 end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 13.00 OTTAVO END 01:19 Semplice per Constantini piazzare il draw, ma c’è un solo punto azzurro.sette end. 01:17 Giustamente Ueno sceglie di non forzare giocando un corretto draw. La skip nipponica costringe Constantini a siglare un punto. 01:16 Troppo audace questo tentativo di hit and roll di Constantini.si che possono difendersi limitando i danni. 01:13 Brava Elena nel giocare di sponda con una stone azzurra ed eliminarne unase. Quando tocca alle skip c’è un puntono e la possibilità di costruire qualcosa di più sostanzioso. 01:11 Anche ...