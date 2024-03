LIVE Italia-Giappone 4-7 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | ben 4 punti delle nipponiche nel sesto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 13.00 SETTIMO END 00:57 Altro tiro perfetto di Miyu Ueno, che fa catapultare la guardiase sull’unica stone azzurra in casa. Stone che viene bocciata ed arrivano 4asiatiche.7 dopo sei end. 00:55 Vengono eliminate una stonena ed unase tra gli applausi del pubblico. Scelta saggia e sportiva. Ultimo tiro ora per Ueno, vediamo se la skip nipponica cercherà i 4o si accontenterà. 00:52 Buon hit and roll di Constantini, ma la stonese bocciata dall’azzurra termina sul piede di ...