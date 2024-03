LIVE Italia-Giappone 0-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | primo end nullo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 13.00 23;21 Si inizia a creare gioco ed arriva l’errore di Yui Ueno. La nipponica colpisce la propria guardia regalando le prime chance alle azzurre. SECONDO END 23:15 Come ampiamente prevedibile è mano nulla. Si procede con il secondo end in cui l’avrà nuovamente a disposizione l’ultimo tiro. 23:12 Non arrivano errori ed entrambe le compagini si limitano a bocciare reciprocamente la propria stone in casa. 23;08che avrà a disposizione l’ultimo tiro di questoend, che come spesso accaduto nei match delle azzurre va verso il nulla di fatto.END 23;03 In corso le presentazioni ufficiali delle squadre. ...