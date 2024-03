LIVE Italia-Giappone 0-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 13.00 23;08che avrà a disposizione l’ultimo tiro di questo primo end, che come spesso accaduto nei match delle azzurre va verso il nulla di fatto. PRIMO END 23;03 In corso le presentazioni ufficiali delle squadre. Tra pochi minuti via alla sfida! 22:59che risponde con Miyu Ueno (skip), Asuka Kanai, Junko Nishimuro, Yui Ueno e Mone Rikoyama (riserva). 22:55che conferma le 4 artefici del super round robin, ovvero Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei, Elena Mathis. Marta Lo Deserto è la riserva pronta a subentrare in caso di necessità. 22:51 In caso di vittoria l’...