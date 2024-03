(Di sabato 23 marzo 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match del girone C di, in programma alle 17:30. La trentatreesima giornata di campionato entra nel vivo e le due squadre cercano punti preziosi. L’è terza in classifica con 57 punti, quattro in meno del Benevento secondo e dieci dalla capolista Juve Stabia. Più indietro, ma comunque in corsa per i playoff, c’è il, che di punti ne ha 46. “Voltiamo pagina, testa alla prossima”, aveva detto mister Bertotto dopo la sconfitta subita contro il Benevento. Ora l’appuntamento è arrivato e i padroni di casa vogliono regalarsi una dose di autostima contro la terza della classe del girone C. L’però non perde dall’11 febbraio ed è reduce dal 2-0 inflitto al ...

La diretta LIVE di Juve Stabia-Giugliano , match valido per la ventiduesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Romeo Menti la capolista ospita una squadra che cerca di allontanarsi sempre ... (sportface)

La diretta LIVE di Juve Stabia-Giugliano , match valido per la ventiduesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Romeo Menti la capolista ospita una squadra che cerca di allontanarsi sempre ... (sportface)

LIVE – Giugliano-Avellino, Serie C 2023/2024 (DIRETTA) - Tutto pronto per il fischio d’inizio di Giugliano-Avellino, match del girone C di Serie C 2023/2024, in programma alle 17:30. La trentatreesima giornata di campionato entra nel vivo e le due squadre c ...sportface

LA TRAGEDIA - Ha un malore in aula, morta una studentessa di 15 anni in un Istituto superiore di Giugliano - Una studentessa di 15 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano, molto probabilmente per un malore. Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano ad inte ...napolimagazine

Serie C, dove vedere Giugliano-Avellino: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e formazioni - Serie C, dove vedere Giugliano-Avellino Sabato 23 marzo, ore 17:30. Diretta TV, streaming e formazioni. Gara del Girone C.news.superscommesse