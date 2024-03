LIVE Giugliano-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl “De Cristofaro” di, i padroni di casa ospitano l’. Partita valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C Ledi(4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Oyewale; Giorgione, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Balde, Salvemini. A disp.: Baldi, Coprean, Yabre, Scognamiglio, Romano, Diop, Gladestony, Perdonò, Berardocco, Boccia, De Sena, Barba, Oviszach, Di Dio. All.: Bertotto.(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, Rocca, Liotti; Patierno, Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Llano, Cionek, Mulè, Pezzella, Dall’Oglio, Palmiero, D’Ausilio, Russo, Marconi, Gori, Tozaj. All.: ...

La diretta LIVE di Juve Stabia-Giugliano , match valido per la ventiduesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Romeo Menti la capolista ospita una squadra che cerca di allontanarsi sempre ... (sportface)

La diretta LIVE di Juve Stabia-Giugliano , match valido per la ventiduesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Romeo Menti la capolista ospita una squadra che cerca di allontanarsi sempre ... (sportface)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Giugliano-Avellino , match del girone C di Serie C 2023 / 2024 , in programma alle 17:30. La trentatreesima giornata di campionato entra nel vivo e le due squadre ... (sportface)

LIVE – Giugliano-Avellino, dalle 17:30 gli aggiornamenti. A breve le formazioni ufficiali - Giugliano IN CAMPANIA (NA). Oggi pomeriggio alle ore 17:30 in campo allo stadio "De Cristofaro" la Serie C girone C ...restodelcalcio

Roma-Sassuolo Femminile diretta: segui la partita della Poule Scudetto LIVE - Al Tre Fontane la squadra di Spugna ospita l'undici di Piovani per blindare il primato in classifica: aggiornamenti in tempo reale ...corrieredellosport

DIRETTA/ Giugliano Avellino video streaming tv: solo vittorie in trasferta finora! (Serie C, 23 marzo 2024) - Diretta Giugliano Avellino, streaming video e tv, risultato LIVE, formazioni e quote della partita valevole per la 33^ giornata di Serie C (23 marzo 2024) ...ilsussidiario