LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Mollema e Carthy in fuga | gruppo a 1’40” a 100 km

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.45 14.11 Caduta in, coinvolti tre uomini della Equipo Kern Pharma, tra cui Nairo Quintana. 14.10 La frazione odierna può di fatto chiudere i conti su chi sarà il successore di Primoz Roglic nell’albo d’oro deldi. Tadej Pogacar, infatti, ha un vantaggio di 2’27” sul più immediato inseguitore, Mikel Landa (Soudal-Quick Step), e 2’55” su Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe), terzo nella generale. Il capitano della UAE Emirates andrà a caccia del successo diper mettere il sigillo su una vittoria prevedibile ma non scontata alla vigilia della settimana in corso. 14.07 100 km alla fine ...