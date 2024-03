LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita a Queralt | Tiberi prova a rimontare

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadeldi, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione della Spagna, giunta ormai alla 103ma edizione. Frazione decisamente delicata quella di, la penultima di questa settimana prima del gran finale previsto a Barcellona nella giornata di domani, e che di fatto potrebbe sancire chi succederà a Primoz Roglic nell’albo d’oro della corsa. Percorso impegnativo quello che caratterizzerà i 154,7 km che dividono Berga, località d’inizio della, da Queral dove sarà posta la linea del traguardo. Saranno addirittura cinque i GPM presenti nel tracciato. Il primo, il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.15 16:33 Oscar Rodriguez raggiunge ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.15 16:54 Discesa che continua in maniera meno ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.15 17:11 3000 metri all’arrivo e vento ... (oasport)

LIVE E3 Saxo Classic 2024 in DIRETTA: Van der Poel attacca ai -44 km e vince in solitaria - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DEL Giro DI CATALOGNA DALLE 14.00 16.46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della E3 ...informazione

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite invogliano gli attaccanti. Aggiornamenti dalle 14.00 - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.15 17:23 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale de ...informazione

LIVE F1, GP Australia 2024 in DIRETTA: brilla la Ferrari, Leclerc in testa con quasi 4 decimi su Verstappen! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell'Alber ...oasport