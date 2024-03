LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | Verstappen precede Sainz | delude Leclerc La griglia di partenza

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI7.02ha perso proprio il posteriore nel corso del suo ultimo tentativo. E’ il grande sconfitto di oggi, paga 2 decimi e mezzo dal compagno di squadra, che è in prima fila. 7.01 La classifica finale della Q3: 1 MaxRed Bull Racing1:15.915 72 CarlosFerrari+0.270 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.359 6 4 Lando NORRIS McLaren+0.400 75 CharlesFerrari+0.520 6 6 Oscar PIASTRI McLaren+0.657 6 7 George RUSSELL Mercedes+0.809 6 8 Yuki TSUNODA RB+0.873 6 9 Lance STROLL Aston Martin+1.157 5 10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.637 7.00NON CHIUDE IL GIRO! Ha commesso un errore e non si sarebbe migliorato, quindi è rientrato ai box. Partirà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 minuti: Perez quarto a 366 millesimi, Alonso si rilancia dopo un giro di riscaldamento, Norris scalza Perez per 3 millesimi -12 minuti: Verstappen ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.41 Hamilton paga a carissimo prezzo un errore commesso nel suo ultimo tentativo. Insieme al britannico sono stati eliminati Albo, Bottas, Magnussen e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.52 Perez è quarto a 0.410. 6.52 Verstappen rifila 0.283 a Sainz e vola in testa. 6.52 Leclerc secondo a 0.104. Ma sta volando Verstappen . Possiamo dire ... (oasport)

F1 LIVE: GP Australia, qualifiche in diretta - BUONGIORNISSIMO CAFFE cari fan di Autosprint! Siamo LIVE per raccontarvi, minuto per minuto le qualifiche del GP Australia. All'Albert Park di Melbourne c'è una Ferrari che fa sognare i tifosi perché, ...autosprint.corrieredellosport

Griglia di partenza F1, GP Australia 2024: risultati e classifica qualifiche - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d'Australia, terza tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Melbourne. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pol ...oasport

F1 Gp Australia, le qualifiche di oggi in diretta: Leclerc sfida Verstappen per la pole - Ore 04:17 - La Ferrari in Australia con un «approccio aggressivo» La missione della Ferrari è mettere pressione agli avversari, cioè alla Red Bull: Vasseur ha chiesto un approccio aggressivo. Dopo due ...corriere