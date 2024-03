LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | scatta la Q1! Inizia la caccia alla pole position a Melbourne

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!LA Q1!!!!!!!! 05.58 Pochi istanti e si parte con la Q1! Temperatura di 19°, asfalto a 35°, vento quasi calmo. 05.56 Tra le possibili outisider occhio alle Mercedes che questa mattina hanno effettuato un passo in avanti notevole, poi Aston Martin e McLaren. 05.53 Max Verstappen vuole la terzadell’anno, Charles Leclerc e Carlos Sainz invece vogliono la prima partenza al palo del, per dare la conferma che la Ferrari sia davvero cresciuta. 05.50 Per quanto visto sino ad ora, Ferrari e Red Bull sembrano davvero partirepari in queste qualifiche. Red Bull che primeggia nel T2 e Ferrari nel T3 con una SF-24 molto ben puntata sull’anteriore. 05.47 Ricordiamo che sarà al via delle qualifiche una sola ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.41 Iniziamo l’avvicinamento alle qualifiche con una informazione su Sainz. Lo spagnolo ha subito una reprimenda per quanto avvenuto nella FP3 ovvero per ... (oasport)

F1 LIVE: GP Australia, qualifiche in diretta - BUONGIORNISSIMO CAFFE cari fan di Autosprint! Siamo LIVE per raccontarvi, minuto per minuto le qualifiche del GP Australia. All'Albert Park di Melbourne c'è una Ferrari che fa sognare i tifosi perché, ...autosprint.corrieredellosport

Sport in tv oggi (sabato 23 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 23 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Piatto sontuoso per gli appassionati di motori: qualifiche del GP d'Australia per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Portogallo per ...oasport

F1 Gp Australia, le qualifiche di oggi in diretta: Leclerc sfida Verstappen per la pole - Ore 04:17 - La Ferrari in Australia con un «approccio aggressivo» La missione della Ferrari è mettere pressione agli avversari, cioè alla Red Bull: Vasseur ha chiesto un approccio aggressivo. Dopo due ...corriere