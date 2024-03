LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | Sainz e Leclerc davanti in Q2 | eliminato Hamilton! Ferrari per la pole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 minuti: Perez quarto a 366 millesimi, Alonso si rilancia dopo un giro di riscaldamento, Norris scalza Perez per 3 millesimi -12 minuti: Verstappen ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! scatta LA Q1!!!!!!!! 05.58 Pochi istanti e si parte con la Q1! Temperatura di 19°, asfalto a 35°, vento quasi calmo. 05.56 Tra ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.41 Iniziamo l’avvicinamento alle qualifiche con una informazione su Sainz. Lo spagnolo ha subito una reprimenda per quanto avvenuto nella FP3 ovvero per ... (oasport)